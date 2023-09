VÕIMAS LÕPPAKORD! Karjääri kodupubliku ees lõpetanud Roman Fosti: „Olen väga rahul, et ma ei andnud ühelgi võistlusel alla.“

„Alguses tundsin end mõistagi väga hästi, sest maraton oli ju alles alanud. Tahtsin kiiremini joosta, aga mõistus ütles, et hoiaksin end tagasi,“ seletas ajaga 2:22.16 finišisse jõudnud Fosti. „Oli arvata, et 35. kilomeetril läheb kõige raskemaks ja nii oligi – õlad ja kael olid pinges. Oli tunda, et jõuharjutusi polnud ma enam korralikult teinud. Viimased 60 meetrit olid ka väga rasked,“ teatas ta muiates.