Kvalifikatsioonis muljet avaldava esituse teinud Vips pälvis IndyCari legendilt kiitust: temast saab tulevikus väga hea sõitja

Rahal Letterman Lanigani (RLL) tiimis kihutav eestlane, kes tegi sarjas debüüdi eelmisel nädalavahetusel, sai parimal ringil kirja aja 1.06,83. Ta jäi esimesena välja kvalifikatsiooni kolmandast voorust, seejuures kõigest 0,05 sekundiga. Ajasõidu parim oli rootslane Felix Rosenqvist 1.06,64ga, talle järgnesid Uus-Meremaa piloot Scott McLaughlin (+0,01) ning Vipsi tiimikaaslane Christian Lundgaard (+0,10).

Oma karjääri esimesel etapil Portlandis sai Eesti piloot nii kvalifikatsioonis kui ka põhisõidus 18. koha. Nüüd tegi ta ajasõidus märkimisväärse edasimineku, kuid peab täna Eesti aja järgi kell 21.30 algavas põhisõidus alustama siiski 13. positsioonilt, sest sai mootorivahetuse tõttu kuuekohalise karistuse.

„Teadsin, et sellele nädalavahetusele vastu minna on lihtsam. Ma polnud aasta aega kuskil võidu sõitnud, seega Portlandis oli vaja kõvasti õppida. Aga sain sellega hästi hakkama ning kui Lagunas masinasse sain, siis tundsin end päris mugavalt,“ ütles Vips ise portaali Race Review Online vahendusel.

Ta usub, et parema õnne korral oleks võinud kvalifikatsioonis ka esikuuikusse tulla. „Lihtsalt kahju, et jäin [kolmandast voorust] nii napilt välja. Ring tundus päris kiire olevat. Tegin ühe pisikese vea, aga arvan, et kõige rohkem mõjutas meid see, et [tiimi Andretti Autosport piloot Romain] Grosjean tõkestas mind esimesel ringil. Seega alustasin kiiremat ringi üsna tema lähedalt,“ selgitas Vips.

Ta lisas: „Kõik RLLi masinad on olnud sel nädalavahetusel väga kiired ning mul on hea meel, et vähemalt Christian jõudis sinna. Siin on väga raske, jõuline ning pidamine on vägev.“

Portaalis Race Review Online kiitis Vipsi IndyCaris rekordilised 70 parimat stardikohta saavutanud ja etapivõitude (41) arvestuses viiendal kohal olev austraallane Will Power. „Euroopast tulija kohta pole see üllatav. Nemad kihutavadki seal täpselt sellistel teedel. Ta on ilmselgelt väga kiire sõitja. Arvan, et ta saab tulevikus väga heaks,“ kommenteeris ise kvalifikatsioonis üheksanda aja välja sõitnud Team Penske piloot Vipsi kiirust.