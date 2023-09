VIDEO | 19aastane ameeriklanna võitis kodupubliku ees „lõpuks“ karjääri esimese suure slämmi tiitli: tahan tänada kõiki, kes minusse ei uskunud

Gauff läks pärast matši kohe tribüünile oma vanemate Corey ja Candi juurde. „Kui kallistasin oma isa, siis ma ei näinud teda, sest ta haaras minust kohe kinni. Küll aga kuulsin teda nutmas. Ma polnud teda kunagi varem nutmas näinud. Ent teadsin, et mu ema hakkab nutma olenemata sellest, kas võidan või kaotan,“ meenutas ta. „Ausalt öeldes ei mõelnud ma millestki. Küsisin endalt kogu aeg, kuidas on see võimalik?“

Gauff lisas, et enne turniiri oli palju neid, kes tema võiduvõimalustes kahtlesid. See andis noorele tennisistile aga ainult indu juurde. „Tahan lihtsalt öelda aitäh neile, kes minusse ei uskunud. Kuu aega tagasi võitsin [Washingtonis] WTA 500 turniiri ning siis räägiti, et sellega ma piirdungi. Kaks nädalat tagasi võitsin [Cincinnatis] WTA 1000 turniiri ja pärast seda öeldi, et see on suurim tiitel, mille suudan võita. Nüüd olen siin selle trofeega,“ rõõmustas Gauff.