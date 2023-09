Kristjan Kanguri viimane vaatus: legendaarsed leegionärid tõmbavad selga nii Kalevi kui Tartu särgi

Tondiraba Jäähallis 21.septembril toimuva suure korvpalliõhtu kirss tordil on Kalev/Cramo ja Tartu legendide vaheline mäng, kus Eesti aegade üks edukaim korvpallur peab oma viimase mängu.

Õhtu lõpeb PAF Eesti-Läti Ühisliiga avalöögiga möödunud hooajal Eesti meistriliiga finaalis kohtunud BC Kalev/Cramo ja Tartu Ülikool Maks&Mooritsa vahel. Korvpalliõhtu jooksul jooksevad väljakule ka Tallinna ja Tartu noortevõistkonnad, kes võtavad omavahel mõõtu ning oodata on ka üllatusesinejat, kes annab kaks kontserti mängupauside ajal.

Üle tuhande pileti on hetkel müüdud ning BC Kalev/Cramo on endale eesmärgiks seadnud korraldada fännidele unustamatu korvpalliõhtu, et Kanguri karjäärile väärikas punkt panna. Lisaks loodab klubi oma nimele võtta Eesti-Läti Ühisliiga pealtvaatajarekord, mis hetkel kuulub 5050 inimesega eelmisel hooajal peetud Riia VEF ja Prometei vahelisele mängule.