VALUS! Eesti neljapaat jäi esimesena olümpiapiletita

Paraku tähendab see, et meie mehed jäid esimesena Pariisi olümpiamängude ukse taha. Viimase pileti napsas endale Rumeenia, kes edestas eestlasi 3,55 sekundiga.

Kahe kilomeetri pikkuse sõidu esimene pool kulges ääretult pingeliselt. Rumeenia, Ukraina, Austraalia ja Eesti mahtusid 1 km vaheajapunktis 0,75 sekundi sisse. Peagi pärast seda panid rumeenlased sisse järgmise käigu ja libisesid teistelt ligi paadi jagu eest.

Eesti raputas lõpukiirendusega maha kõik ülejäänud konkurendid, ent Rumeenia vastu oldi võimetud.

Pariisi olümpiamängudele on võimalik veel kvalifitseeruda kevadisel regatil, kus tuleb mahtuda kahe parema sekka, aga iseküsimus on, kas ja kes seal sõuavad. Tõnu Endrekson on 44-, Allar Raja 40aastane. Mõlemal on käsil juba jumal teab mitmes „viimane“ hooaeg.

Raja ütles päev enne Belgradi lendamist Õhtulehele, et kui MMil teenitakse olümpiapilet, jätkab ta kindlasti karjääri. „Kui ei tule olümpiapääset, siis stsenaarium üks on see, et ma ei jää maikuuni (siis toimub viimane kvalifikatsiooniregatt – M. T.) töötama ja taandun tippspordist. Stsenaarium kaks: tunnen, et tahan ettevalmistusperioodi kaasa teha, sest meeskonnas on hea vaib.