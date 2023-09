Tänak järjekordsest tehnilisest probleemist: võib-olla on see normaalne, ei tea

Ta ei osanud seda ka hoolduspausi ajal Rally TV otse-eetris põhjendada. „Viimane katse [enne hooldust] oli sama, ainult keskmine, mis oli väga-väga libe, tundus normaalne. [Auto] ei tundu reageerivat või käituvat nii, nagu ma eeldan, aga võib-olla on see normaalne. Ei tea,“ nentis Tänak.

Nii et kaheksas katse oli mõnus? „Üldse mitte, see oli väga libe,“ pareeris Tänak. „Jourdan [Serderidis] sõidab ilmselt liiga palju keset teed, seega ma ei saanud tema joont kasutada, vaid puhastasin teed.“

Evansit üheksandal katsel tabanud mure kohta saime teada nii palju, et see on seotud jahutusega. Mehaanikud lasid hooldusalas radiaatorist kuuma vett põrandale. Waleslane avaldas, et hoiatus saabus keset katset. Viimased kilomeetrid läbis ta kruiisides.