Ingebrigtsen purustas 24 aastat püsinud maailmarekordi: ausalt öeldes polnud see kuigi raske

Budapesti MMil 1500 meetris hõbeda ja 5000 meetris kulla võitnud norralane läbis viis staadioniringi ajaga 4.43,13 ning oli 1,66 sekundi võrra kiirem kui oli Hicham El Guerrouj eile 24 aastat tagasi. Täna oli Ingebrigtseni järel teine Keenia rekordi 4.48,14ga Reynold Kipkorir Cheruiyot ja kolmas Austraalia ja Okeaania rekordiga 4.48,77 Stewart McSweyn.

2000 meetrit on küll harvajoostav distants, kuid maailmarekordeid arvestab Rahvusvaheline kergejõustikuliit ametlikult. „Alati on tore rekordit purustada. Teadsin, et olin selleks võimeline, kuid mul oli kümne päeva eest mingisugune viirus ning ma ei osanud aimata, kuidas end täna tunda võin. Kuid olin valmis ning tegin hea jooksu. Ausalt öeldes polnud selle rekordi alistamine kuigi raske. Üksi joostes on muidugi keerulisem, aga tempotegijad aitasid mind kõvasti – isegi rohkem, kui ootasin,“ lausus 22aastane Ingebrigtsen pärast jooksu teemantliiga kodulehe vahendusel.

Jakob Ingebrigtsen. Foto : AP/Scanpix

Brüsselis tegi vägeva jooksu ka 200 meetri jooksu kahekordne maailmameister Shericka Jackson, kes püstitas uue teemantliiga rekordi 21,48. Tegemist on kõigi aegade neljanda tulemusega: sellest on kiiremini jooksnud vaid maailmarekordomanik Florence Griffith-Joyner (1988. aastal 21,34) ja jamaicalanna ise (21,41; 21,45).

„Siin oli täna väga hea joosta. Olen oma jooksuga tõeliselt rahul. Publik oli imeline ning pidin andma endast parima, mis täna ka õnnestus. Tunnen, et jõuan maailmarekordile üha lähemale. Kuid tähtis on ka lõbutseda ning täna oli mul tõesti lõbus. Pealtvaatajad elasid kõvasti kaasa ning sprinterile aitab see alati kaasa. Olen siin võistelnud alates 2016. aastast ning alati nautinud siin viibimist, isegi siis, kui pole võitnud. Mul on olnud hea hooaeg ning loodetavasti saan ühe korra veel joosta, et sellele rekordile lähemale jõuda,“ sõnas Jackson.

Teemantliiga hooajale tõmmatakse kriips alla järgmisel nädalavahetusel Oregonis, kus toimub finaaletapp.

Naiste 400 meetri tõkkejooksu võitis Brüsselis värske maailmameister Femke Bol oma karjääri paremuselt kolmanda ajaga 52,11. „Võistlesin siin esimest korda ja mulle meeldis see väga. Publik oli imeline, tundsin, otsekui oleksin kodus. Hooaja lõpu kohta oli mu aeg hea, arvestades ka seda, et esimesed tõkkeületused ei õnnestunud kõige paremini. Teemantliiga finaal on kõige tähtsam võistlus peale MMi ning ootan seda põnevusega. Kuid pean tunnistama, et ootan väga ka puhkust. Tore, kui suudan inimesi inspireerida, kuid ma pole veel harjunud tähelepanuga, mis kaasnevad minu tulemustega,“ lausus Bol.