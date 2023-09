Väga pettunud Tänak: ma ei oota ralli viimast kahte päeva

Tänak jäi neljandale kiiruskatsele 22 minutit hiljaks, mille eest määrati talle kolme minuti ja 40 sekundi pikkune ajakaristus. 2019. aasta maailmameister selgitas, et tal tekkis probleem rehvivahetusalas. „Kui see välja arvata, siis läks kõik sujuvalt ning päeval polnud tegelikult suurt viga midagi. Pärast seda, kui tegin auto juures mõned muudatused, ei läinud veepump enam tööle. Meil oli üsna palju tegemist sellega, aga kuidagi suutsid mehaanikud selle korda teha ja panna see mingisuguses hädaolukorra režiimis tööle. Saime kuidagi päeva lõpuni hakkama,“ lausus Tänak.