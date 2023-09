KORVPALLI MM | ŠOKK! USA kaotas tulises matšis Saksamaale ning jääb taas tiitlita

Korvpalli sünnimaa USA oli tänavusel MMil suursoosik, kuid tiitlist tuleb ameeriklastel teist korda järjest suu puhtaks pühkida: suureskoorilises poofinaalis jäid nad alla Saksamaale tulemusega 111 : 113. Ameeriklaste peatreener Steve Kerr tõdes kohtumise järel, et korvpall on viimase 30 aasta jooksul globaliseerunud, tase on ühtlasem ning tuleb leppida sellega, et maailmameistriks pole enam nii lihtne tulla kui eelmisel sajandil.