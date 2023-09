VIDEO | Serblased tegid Kanada NBA staaridele tuule alla ja pääsesid MMi finaali

Teisel veerandil jätkus Serbia dikteerimine. Kanada oli kaitses hädas ja kuigi paaril korral said nad vahe miinus viie peale, siis tagantjärele targana tuleb öelda, et lähemale serblased neid enam ei lubanudki. Poolajavileks juhtis Serbia 13 punktiga 52 : 39, kolmanda veerandi lõpuks oli seis eurooplaste kasuks 75 : 63 ja kui neljandal veerandil pääsesid serblased vahepeal juhtima juba 17 punktiga, oli selge, et turniiri üks suursoosikutest Kanada sellest nokdaunist enam ei tõuse. Lõpuks Serbiale 95 : 86 võit ning nad jäävad oma finaalivastast ootama USA ja Saksmaa vahelisest poolfinaalist.