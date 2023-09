End tribüüni külge liiminud kliimaaktivist katkestas US Openi poolfinaali ligi tunniks

„Hull värk on see, et olin varem endamisi mõelnud: võin kihla vedada, et finaalis tuleb mingi kliimaaktivistide protest. Kuid ma ei arvanud, et see juhtub poolfinaalis,“ lausus ta mängu järel. „Kohe, kui see juhtus, ütlesin kohtunikule, et see on protest. Tundsin, et nädalavahetusel midagi sellist juhtub, sest nad tegid seda Prantsusmaa lahtistel ja Wimbledonis. Nii et mõtlesin: US Openil pole veel midagi juhtunud, kuid küllap see trend jätkub.“