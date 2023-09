Susan Külm ammutas MMilt enesekindlust, kuigi jäi dramaatiliselt pronksmedalita

„Indrek (treener Tobreluts – M. T.) suudab meid piisavalt palju motiveerida,“ ütles Külm. „Jooksus olen tiimi kõige aeglasem, jooksutreeningutel on Hanna (Hanna-Brita Kaasik – M. T.) juba piisav sparringupartner, Tuuli on natuke liiga kiire.

Siht on selge ja motivatsiooni jagub, seega see, et Tuuli käis ettevalmistuses natuke teist sammu, ei ole minul väga palju midagi muutnud.“

Muuhulgas avaldas Külm, kuivõrd dramaatiliselt jäi ta suvisel MMil ilma pronksmedalist. Kõik juba juubeldasid, kuniks…