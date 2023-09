Eesti hoki uueks näoks on ühe aegade suurima ime osaline: „Ühel päeval jõuab eestlane NHLi!“

Kuni kevadeni vedas Eesti hokikoondist Skriko kaasmaalane Jussi Tupamäki, kellega läks alaliit lahku sõbralikult. Tupamäki töötab Austria klubis Bregenzerwaldis, kelle juurde on mängima siirdunud ka Robert Ossipov ja Erik Embrich. „Kuna Jussi saab isaks ja tema fookus on klubil, siis ta ei jaksa selle kõrvalt ka koondist juhtida. Pole aga sugugi välistatud, et mõne aasta pärast on Jussi uuesti oluline kandidaat Eesti jäähokikoondise treeneriks,“ kinnitas hokiliidu president Rauno Parras ja lisas, et ülejäänud koondise taustajõud jäävad samaks.