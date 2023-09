OTSEBLOGI | Ajakaristuse tõttu kõrgest mängust pudenenud Tänak sai katsevõidu

Eestlaste pilgud on mõistagi pööratud eelkõige Ott Tänaku ja Martin Järveoja Ford Puma poole, kuigi suurt intriigi, olgem ausad, on sel sügisel raske välja võluda. Kalle Rovanperä (Toyota) juhib MM-sarja 170 punktiga, Tänakul on neljandana koos 104. Matemaatiliselt on veel kõik võimalik, sest laual on koos Kreekaga 120 punkti, aga sisuliselt… Kuratlikult keeruline.