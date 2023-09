BLOGI | Rovanperä tegi keerulisel Kreeka rallil puhta töö, Tänak tuli ajakaristuse kiuste neljandaks

Esimesena on Rally1 masinaga kihutavatest pilootidest finišis Neuville ning tundub, et belglane end tagasi ei hoidnud. „Ma ei oska öelda, kas see [aeg] on piisavalt hea. Pisut oli vaja teed puhastada. Aga arvestades rajapositsiooni ja rehve, oli aeg väga hea. Nautisin sõitmist ja auto oli väga hea, mis on positiivne. Eilse s*tase auguni läks kõik hästi. See maksis meile võidu.“