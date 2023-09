KORVPALLI MM | Pahane Luka Doncic kritiseeris pärast kaotust kohtunikke: nad ei vilistanud viga, sest kartsid Kanada mängijat

Tõsi, mitte sellepärast, et pidi mõned minutid enne matši lõppu platsilt lahkuma. 24aastasele mängujuhile valmistas rohkem pahameelt see, et kohtunikud ei vilistanud Kanada ääremängijale Dillon Brooksile viga. Väidetavalt seetõttu, et kartsid teda.

„Kõik teavad, miks ma pahane olin. Rahvuskoondise eest mängides on palju emotsioone. Tihti ei kontrolli ma ennast ning mul on sellega olnud probleeme. Üks kohtunikest ütles ühele meie mängijale, et nad ei vilista viga, sest [Brooks] tuleks neile siis kallale,“ ütles Doncic pärast matši pressikonverentsil. Ta lisas: „See pole aus. Ma tean, et hädaldan palju, aga minu arvates pole see lihtsalt aus.“