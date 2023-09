VIDEO | Kahju! Lätlasi jäi MMi poolfinaalist lahutama üks tabav vise

„Pole kahtlustki, et me andsime endast kõik ning me olime vaid ühe viske kaugusel veelgi suurema ajaloo tegemisest,“ lausus Žagars kohtumise järel Läti TV3 otse-eetris. „Mina ja teised kutid tahame loota, et panime meie riigi uhkust tundma. Meil oli hea võiduseeria, me panime meie riigi nime kõlama kogu maailmas – ma usun, et ühestki teisest koondisest ei räägitud kogu turniiri jooksul rohkem.“