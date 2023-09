„MOTOORNE RAHUTUS“ | Itaalia Grand Prix 2023: Monzas käis kõva pidu, ehkki Ferrari võidulootus kustus juba võistluse esimese kolmandikuga (ja Verstappen võitis ikka)

Kvalifikatsiooni võitis Monzas Carlos Sainz Ferraril, tema tiimikaaslane Charles Leclerc teenis kolmanda stardikoha ja publik läks suurest vaimustusest pööraseks. Tõesti, mis võiks olla uhkem, kui Ferrari võit Monzas Itaalia GP-l? Sainz ja Leclerc ise olid oma šansside suhtes ettevaatlikumad. Päev hiljem Grand Prix' ajal püsis Sainz liidrikohal 14 ringi ja tõrjus vapralt Max Verstappeni rünnakuid, kuid lõpuks osutusid tema kahtlused põhjendatuks. Verstappen läks mööda ja kadus eest ning mõni aeg hiljem kordas sama manöövrit ka tema tiimikaaslane Sergio Pérez. Leclerc püsis juhtgrupis, kui esikohavõitlusse ei sekkunud kordagi. Loodetud kaksikvõidu asemel said Ferrarid lõpuks vaid kolmanda-neljanda koha, aga publiku peomeeleolu see ei rikkunud. Tifoso’del oli üsna ükskõik, et punases sõiduriietuses piloot seisis alles kolmandal pjedestaaliastmel.