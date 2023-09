Endine taipoksi maailmameister Uku Jürjendal: ma ei taha raisata ühtki tundi saavutamaks tulemust, mille poole pürgin

Uku Jürjendal on seni teinud 27 profimatši, millest võitnud 19. Neist 15 on tulnud nokaudiga. 2024. aasta lõpuni seob Jürjendali leping Glory kikkpoksi võistlussarjaga, kuid selleks, et karjääri samal moel pikendada, tuleb näidata häid tulemusi. Praegu on eestlasel kogunenud enda arvele kaks võitu nokaudiga ning kaks kaotust, mille on otsustanud punktid. Maikuus teenis ta Saksamaal esimese eestlasena Glory turniiril võidu, kui lõi nokauti leeduka Mantas Rimdeika.