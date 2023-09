Tänak: anname endast parima, et lõpetada aasta suurepäraste emotsioonidega

M-Spordi piloot hoiab MM-sarja üldarvestuses 104 punktiga neljandat kohta, liidrist Kalle Rovanperäst jääb ta maha 66 silmaga. Augusti alguses toimunud Soome rallil eestlane mäletatavasti punkte ei teeninud, sest katkestas juba kolmandal kiiruskatsel ning naasis koju. Kreeka ralliks on ta saanud valmistuda korralikult. „Tore, et oleme saanud paar vaba nädalat, et panna vaim valmis viimaseks neljaks etapiks. Kreeka ralli saab olema raske nii meile kui ka autole, kuid tahan seal suruda. Anname endast parima, et lõpetada aasta suurepäraste emotsioonidega!“ sõnas Tänak oma meeskonna pressiteate vahendusel.

Mullu sai Kreekas kolmikvõidu Hyundai eesotsas Neuville'iga, M-Spordi sõitjad Pierre-Louis Loubet ja Craig Breen olid vastavalt neljas ja viies. Ajalooliselt on Briti tiimil läinud seal alati hästi. „Viimased nädalad on andnud kõigile võimaluse natuke hinge tõmmata ja end koguda. Me kõik vajasime seda! Lähme hooaja lõpule vastu eesmärgiga saavutada viimasel neljal rallil võimalikult hea tulemus. Kreekas on meil tihti läinud hästi: oleme siin aastate jooksul saanud kokku kaheksa etapivõitu, mis teeb selle meie kõige edukamaks ralliks. Ott on teinud siin häid tulemusi ja mõistagi mäletame Pierre-Louis' esitust mullu, kui ta juhtis karjääris esimest korda rallit ning võitis mitu kiiruskatset,“ lausus M-Spordi tiimipealik Richard Millener.

Ta lisas: „Pole kahtlust, et meil seisab ees tohutu ülesanne. Terve meeskond tunneb survet, sest peame pingutama nendeks tulemusteks, milleks oleme võimelised. Palavusega on alati autos ja teeninduspargis raske võidelda, aga oleme selleks valmis ning loodetavasti teeme pärast paari keerulist etappi tugeva tagasituleku.“





Loubet, kes sai mullu neljanda koha nii Sardiinias kui ka Kreekas, on seadnud omale ambitsioonika eesmärgi. Prantslane tahab nimelt tulla esikolmikusse. „Pärast eelmist aastat on fantastiline Kreekasse naasta: juhtisin toona rallit ning sain seal oma esimesed katsevõidud. See oli suurepäraseks suveniiriks ning olime sel etapil väga tugevad. Loodan, et seekord õnnestub mul poodiumile jõuda! Saame näha, testimisel oli enesetunne väga hea, mis on positiivne märk,“ selgitas Loubet.