Paskotši võitles end Tottenhamis läbi karjääri raskeima vigastuse tagasi pilti: „See oli ikka raske. Kui kõik läksid koju puhkama, siis mul pausi polnud.“

Kui Maksim Paskotši juunikuise koondiseakna vahele jättis, siis oli teada, et meest kimbutab vigastus. Nüüd on ta mured seljatanud, tagasi koondises ja avaldas, et võitles vahepealsetel kuudel oma karjääri kõige raskema traumaga. Nii vaimselt kui füüsiliselt.