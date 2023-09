VABAMÄE KOMMENTAAR | Verstappen võitis juba kümnenda etapi järjest, ei kõigutanud teda ei Ferraride kiirus ega Monza maagia

Kuigi Monzat nimetatakse tihti kiiruse katedraaliks või templiks, pole see õige määratlus. Monza on Ferrari fanaatikute palverännakute siht, kus kehtivad omad seaduspärad. Monza maagia on vormeliajaloos sünnitanud palju selliseid tulemusi, mis tausta arvestades poleks tohtinud võimalikud olla. Itaalia GP eel tuli üks kuulsamaid juhtumeid korduvalt jutuks, sest... Aga kõigest järjekorras.