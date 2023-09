Vips IndyCari debüüdist: usun, et võime olla tehtud töö üle uhked

Sõidu lõppfaasis koges eestlane ka ebaõnne, sest Agustin Canapino (Juncos Hollinger) avarii tõttu rajale tulnud turvaauto võttis koha sisse täpselt Vipsi ees – see sisuliselt välistas edasise kohaparanduse.

Sõitsin oma tähistest pisut mööda ja tegin selle poiste jaoks keeruliseks, vabandan nende ees. Väiksed asjad siin-seal võinuks olla paremad, aga usun, et võime olla tehtud töö üle uhked. Kõik, kes olid mu masinaga seotud, tegid suurepärast tööd. Nad valmistasid mind nii hästi ette kui oskasid, minu hinnangul tegime puhta nädalavahetuse. Järgmisel korral on kõik minu jaoks palju lihtsam ja olen kindel, et teeme parema tulemuse.“