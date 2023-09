VIDEO | Kristin Tattar krooniti teist aastat järjest maailmameistriks!

Tattar läks USAs Jeffersonville's peetud MMi finaalringile vastu seisus, kus edu ameeriklanna Missy Gannoni ees oli neli viset. Kohe päeva esimesel rajal suurendas eestlanna vahe viie viske peale ning nelja ringi järel oli tema edu juba seitse viset.

Kristin Tattar finishes strong to pick up her 4th consecutive Major victory 🙌 pic.twitter.com/8NjCgNLBd5

„Ei tea. Võib-olla oli see närvidest või sellest, et minu puttimine ei olnud nii tugev nagu tavaliselt. See tegi mind natuke kõhklevaks,“ lausus Tattar, kelle järgmiseks eesmärgiks on ära võita ka terve aasta Grand Slam. „See oleks minu unistuste täitumine,“ lausus Tattar.