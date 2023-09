Laskesuusakoondises jätkub killustumine. Peatreener Lindinger: ma pole ärritunud, kuid on kahju, et meil pole ühist tiimi

Kui austerlane Lindinger mai lõpus valgevenelaselt Fjodor Svobodalt koondise tüüri juures teatepulga üle võttis, kinnitas ta, et tema jaoks pole probleemi, et meie parim naislaskesuusataja Tuuli Toomingas treenib koos Susan Külma ja paari noorema kolleegiga Indrek Tobrelutsu juhendamisel oma tiimis. Kuid Lindinger toonitas: tema on peatreener ja meeskonnamängija ning tema tingimus on, et kõik meie – ehk siis koondise – tiimiliikmed liiguksid samas taktis.