M-Spordi pealik: keegi meist ei taha Otti kaotada

„Läbirääkimised on alati kergemad siis, kui võidetakse. Ma ei tea, mida teised tiimid teavad ega pole kursis, millised on nende variandid. Peame suhtuma realistlikult sellesse, mida suudame saavutada. Pingutame nii kõvasti kui võimalik ning raske on teha sellest midagi enamat,“ lausus ta portaalile Autosport.com. „Peame järgmistel kuudel rääkima ning ma arvan, et see otsus ei tule kiire. Keegi meist ei taha Otti kaotada. Ta on olnud fantastiline puhtalt MM-sarja jaoks, kuid on ka suurepärane, et ta on meie tiimis. Kuid siin pole kunagi kiiret ega lihtsat vastust.“