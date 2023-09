Jüri Vips pärast IndyCari etapi kvalifikatsiooni: see, mida nende autodega saab teha, avaldab muljet

Vips, kes teeb RLLi eest kaasa vähemalt kahel IndyCari etapil, tunnistas, et USA sari on talle veel pisut võõras. „Üldiselt tuleb siin suruda rohkem kui olen harjunud, sest auto lubab seda siin. Kindlasti oli mul ebamugav näiteks kümnendat kurvi rünnata ja teha muid sarnaseid asju,“ lausus ta IndyCari kodulehel avaldatud intervjuus.

Vips jätkas: „Esiteks pole ma tükk aega sõitnud. Teiseks olen ma harjunud vormel 2 masinaga. Kindlasti avaldab muljet see, mida nende autodega saab teha, ja see oli mulle korralikuks äratuseks.“

View this post on Instagram

Eelmisel aastal rassismiskandaali sattunud Vips läbis kaks kursust eesmärgiga tõsta oma teadlikkust sel teemal. „Tahtsin aru saada, mis on solvav, mis mitte, sest tegin selle tohutu vea ilma, et ma oleksin teadnud, et see on nii suur viga. Arvasin, et kasutasin lihtsalt vandesõna,“ ütles ta IndyCari debüüdi eel AP-le.