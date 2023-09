Jüri Vips läbis rassismiskandaali järel kaks kursust: „Tahtsin aru saada, mis on solvav, mis mitte.“

Esimese kursuse palus ta organiseerida oma toonasel vormel 2 tiimil Hitech GP. „Tahtsin aru saada, mis on solvav, mis mitte, sest tegin selle tohutu vea ilma, et ma oleksin teadnud, et see on nii suur viga. Arvasin, et kasutasin lihtsalt vandesõna,“ rääkis ta IndyCari debüüdi eel AP-le.

Olgu siinkohal meenutatud, et Vips kasutas sõpradega arvutimängu mängides Twitchi otse-eetris inglisekeelset sõna „nigga“.

Aga tagasi sõna aasta jagu küpsenud Vipsile: „Tahtsin rohkem selle teema kohta teada saada. Esiteks juba seepärast, et midagi taolist ei korduks, sest ma ei tea, mida ma veel ei tea, mõistate?

Nii paljud inimesed olid mind karjäär vältel aidanud ja ma viskasin selle lihtsalt minema, sest ma olin varem huvitatud vaid võidusõitmisest, mitte millegi õppimisest. Küllap seepärast mõtlesingi, et sõna, mida kasutasin, on vandesõna, mitte midagi hullemat.“

Teise taolise kursuse läbis ta USAs IndyCari võistkonna Rahal Letterman Lanigan (RLL) Racingu omaniku Bobby Rahali mahitusel, sest seal riigis võivad asjad olla teistmoodi kui Euroopas.

„Tunnen, et olen inimesena arenenud ja väga tänulik teise võimaluse eest. Ja ma saan täiesti aru poleemikast, mis minu teo ümber tekkis. Nüüd, kui ma mõistan, mida see sõna tähendab, on see täiesti õigustatud ja mul on väga kahju kõigi ees, kellele olen haiget teinud.“

Bobby Rahal, kes otsustas anda Vipsile võimaluse end sel ja järgmisel nädalavahetusel IndyCaris näidata, sõnas järgmist: „Pole saladus, et ta tegi vea ja maksis selle eest ränka hinda. Aga mu Euroopa tuttavad kiitsid teda väga nii sõitja kui ka inimesena. See oli ühekordne viga. Kahjuks, nagu me teame, maksis Jüri selle eest kõrget hinda ja kaotas oma koha Red Bulli süsteemis, kus ta oli silmapaistev juunior.“