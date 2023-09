Eesti lahkus Euroopa võrkpalliliidu kongressilt protesti märgiks

„Euroopa võrkpallipere on ühiselt otsustanud, et Ukrainas agressioonisõda pidavaid Venemaad ja Valgevenet ei lubata teistega koos võistlema,“ sõnas Brüsselis viibiv Eesti võrkpalliliidu peasekretär Ivar Lilleberg pressiteate vahendusel.

„Nüüd aga selgus, et CEV on nende riikide esindajad lubanud osalema kongressile ja see ei ole meie jaoks kindlasti aktsepteeritav. Seetõttu otsustasime lähimate liitlastega kongressil mitte osaleda.“