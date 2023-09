KOMMENTAAR | Soome näitel: kuidas Eesti kergejõustikukoondis võiks olla tiitlivõistlustel oluliselt suurem

Võime kiruda Rahvusvahelise kergejõustikuliidu reitingusüsteemi nii palju, kui tahame, kuid paraku on see reaalsus, millega tuleb kõigil Eesti sportlastel leppida. Kuid ehk võib pidada kahetsusväärseks tõsiasja, et nelja aasta jooksul, mil on see olnud kasutusel, pole meil õnnestunud olukorda enda kasuks pöörata. Vähemasti peaks olema mõttekohaks, kuidas seda teha. Siinkohal tuleks võtta õppust Soomelt – meie põhjanaabreid võib ses vallas pidada isegi vaata et ekspertideks.