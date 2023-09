VIDEO | Vueltal hirmsa avarii teinud tipprattur pääses imekombel tõsistest vigastustest

„Kompuutertomograafia [KT-]uuringud välistasid õnneks ajukolju või selgroo traumad või muud tõsisemad vigastused. Thymenile tehti õmblused väiksemate vigastuste jaoks. Ta on stabiilses seisundis. Soovime Thymenile kiiret paranemist ning loodetavasti on ta peagi täie tervise juures,“ teatas sotsiaalmeedias ratturi tiim.

„Loodetavasti pöördub meie Vueltal peagi. Kahju, et Thymenist täna ilma jäime. Parane hästi, sõber! Ning minuga on kõik korras: kaks paistes põlve, kuid mul vedas rohkem kui mu rattal. Aga homme on juba uus päev,“ kirjutas Thomas sotsiaalmeedias.

Võit tuli talle endale suure üllatusena. „Ma ei arvanud, et etapivõit on võimalik, sest sprint on siin tõeliselt kiire. Olin täna lõpus väga närviline. See tuli üllatuslikult, aga [võita] on alati eriline,“ sõnas Soupe.