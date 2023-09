ÕL ITAALIAS | Algaja abitreener Avo Keel koostööst noore peatreeneri Alar Rikbergiga: arutame asju, aga tülli pole veel läinud

Avo Keel – terve elu peatreener, mees, kes on juhendanud kümnendi Eesti ja neli aastat Läti koondist, rääkimata erinevatest Eesti klubidest – tegi kevadel pealtnäha ülijärsu suunamuutuse. Ent ta tunneb end nüüd koondise abitreenerina mõnusalt ning selle põhjus on proosaline: just seitsmendat elukümmet alustanud mees ei hakanud abijuhendajaks olude sunnil, vaid täiesti kavandatult.