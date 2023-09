Nigeeriast aastal 1992 Eestisse saabunud kiri: „Teate ju küll, kuidas siin talenti tapetakse.“

Jalgpalliliidu arhiivis on näiteks üks selline kiri aastast 1992, mis on saabunud paberil. Saatjaks keegi Ndubuisi Opara, kes oli toona 21aastane ja pärit Nigeeria ühest miljonilinnast Onitshast. 31 aastat hiljem ei saa paraku internetiavarustest teada, mis Opara jalgpallikarjäärist sai, kuid Eestisse tema 17. märtsil 1992 saadetud kiri igatahes jõudis.

Mul on au teile kirjutada, olen teadlik, et minu kiri võib tulla teile üllatusena. Kuidas läheb teie perel? Loodetavasti on tervise ja muuga kõik korras.

Härra, ma olen Ndubuisi Opara Nigeeriast, olen mängija ja mängin profina Nigeeria II divisjonis. Olen osalenud mitmetel võistlustel nii osariiklikul kui riiklikul tasandil. Olen ründaja ja võin ründes täita erinevaid rolle. Härra, olen oodanud võimalust teiega ühendust võtta ja mul vedas, et nägin teie aadressi siinses ajakirjas ja kasutasin seda oma avalduse saatmiseks. Härra, oleksin väga õnnelik, kui teie inimesed kutsuksid mind testimisele. Teate ju küll, kuidas siin Nigeerias talenti tapetakse – meil on head jalgpallurid, aga mitte kedagi, kes aitaks neil välja paista.

Härra, ma võin kihla vedada, et te ei kahetse mitte midagi, vaid olete hoopis väga õnnelik, kui tuleb välja, et olete sattunud kulla otsa. Kui teil on vaja minu kohta veel soovitusi või näha, kuidas ajalehed ja ajakirjad minu kohta kirjutavad, vastake mulle kõhklemata ja saadan need teile, et aidata teid veenda.