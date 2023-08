Kolm-kaks-üks-null ehk korvpalli-MMi võistlusformaat jätab paremat soovida: „Ootad juba neid järgmisi ringe, kus läheb tulisemaks andmiseks ja igal mängul on suurem kaal.“

Korvpalli-MMil on eraldunud terad sõkaldest ehk alagrupimängude esimene faas on selja taha jäänud. 16 tiimi paremat tiimi jätkavad vahegruppides heitlusi selle nimel, et jõuda play-off’i faasi, 16 nõrgema laeks jäävad madistamised tagumiste kohtade nimel. Turniiri senist käiku aitas pisut lahti mõtestada korvpallitreener ja Eesti korvpalliliidu treenerite koolitusjuht Indrek Visnapuu.