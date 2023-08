Sõudmise MMi kuumim küsimus: kas Endrekson ja Raja pääsevad „pensionile“ või Pariisi?

Kaalukeeleks on järgmisel suvel toimuvad Pariisi olümpiamängud, mille pääset lähevad Endrekson ja Raja jahtima paarisaerulises neljapaadis koos Johann Poolaku ja Mikhail Kushteyniga. Tahtjaid on Serbia pealinnas 17, pileti teenivad seitse paremat.

„Olen jõudnud sinnamaale, et kui nüüd tuleb olümpiapääse, siis hetkel on selline tunne, et teen selle kaasa,“ ütles Raja päev enne äralendu Õhtulehele. „Kui ei tule olümpiapääset, siis stsenaarium üks on see, et ma ei jää maikuuni (siis toimub viimane kvalifikatsiooniregatt – M. T.) töötama ja taandun tippspordist. Stsenaarium kaks: tunnen, et tahan ettevalmistusperioodi kaasa teha, sest meeskonnas on hea vaib.

Pelgan seda, et tegelikult tahan juba minna elus edasi, aga kui lükkan seda otsust kaheksa-üheksa kuud edasi ja siis ka ei saa olümpiale, oleks justkui kehv investeering. Loll risk. Kui saame, on äge ja investeeritud aeg tasub ära. Spordis ei ole ega saagi olla garantiisid. Kui heasse vormi saame? Mis seisus on vastased? Kõik peavad olema terved, kõik peab klappima. Liiga palju jääb õhku. Aga ma ei saa midagi enne ära otsustada, kui ma ei ole selles rollis.“