ÕL ITAALIAS | Eesti vastaste spikker. Itaalia noor ja võimas kaardivägi allub karmile sõjaväelisele diktatuurile

Arvestades Itaalia viimase paari aasta võimutsemist ja tõsiasja, et nüüdne EM toimub nende koduõuel, ei pea just neid suurfavoriidiks pidamiseks olema täheteadlane. Küll aga on huvitav, kuidas ja kellega on Itaalia end taas maailma võrkpalli suurjõuna kehtestanud.