Gamescom 2023 | Kas tõesti „Mortal Kombat 1“ on parem kui “Mortal Kombat X”?

„Mortal Kombat 11“ ei olnud halb mäng - kohe kindlasti mitte. Lihtsalt NetherRealm Studios disainis üle, mille tulemuseks on täielik loomingulise puudujääk. Esimene suur viga oli mängu aeglustamine. Neutraalne olek meenutab rohkem Street Fighterit kui seda kaootilist ja verist Mortal Kombatit. Samuti kadus vabadus valida oma mängustiil. Iga karakter taandus samasuguseks, sest arendaja pani täpselt paika iga liigutuse kasutusvõimalused. Kui üldse on soovi võita, siis peab mängima just ühte konkreetset moodi.

„Mortal Kombat 1“ on liikumine õiges suunas

„Mortal Kombat 11“ murdis ka selle kahe aasta mustri, sest nii „Tekken 7“ kui „Street Fighter V“ tõestasid, et pidev uuendamine ja lisatasu eesti lisapakkide tootmine on seda väärt. MK11 fännid mängisid rahulikult edasi, kuid teistel oli võimalus alati MKX juurde naasta ja nautida tõenäoliselt parimad Mortal Kombati mängu, mida näeme pikka aega. Nüüd lõpuks jõuan „Mortal Kombat 1“ juurde ja alustan kohe küsimusega - kas see on ootamist väärt?

„Mortal Kombat 11“ (2019) - karakteri valimise ekraan. Foto : Kaader mängust

Jah, on küll. Kui „Mortal Kombat 11“ oli mitu sammu tagasi, siis „Mortal Kombat 1“ on liikumine õiges suunas. Vähemalt suures plaanis. Siiski see ei puutu seda kõrgust, kus „Mortal Kombat X“ ja „Mortal Kombat 3 Ultimate“ on, kuid ega tegelikult palju maha ka ei jää. MK1 on järjekordne uus algus, kus lugu läheb tagasi tagasi, kuid see number „1“ seal on viide jätkamisele. Eelmise mängu lõpus Liu Kang muutus tulejumalaks ja nüüd kasutab oma võimeid, et ajalugu muuta. Tehniliselt siiski järg, sisuliselt uus algus.

Suurim muudatus on „kameo“. Mis see on?

MK1 sai lahti sellest MK11 suurest probleemist, kus mängijatelt võeti ära loovus ja vabadus. Nüüd saab iga karakter jälle oma mängija näo ning seekord on abiks ka teine karakter. See pole tavaline „tag“ süsteem, mida nägime „Mortal Kombat 9“ juures, vaid rohkem nagu „assist“ süsteem mujalt kaklusmängudest. Siin on selle nimeks „kameo“ ning üldiselt neil on 3 rünnakut, kuid mõnel on ka rohkem. Ja need „kameo“ tegelased saavad aidata liikumisega, ründamisega, kaitsmisega või millega iganes. Valikuid ja võimalusi on palju, seega loominguliselt on MK1 võib-olla isegi võimsam kui seda on MKX.