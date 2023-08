Päästeliit soetas Ukrainale vägeva masina, mis sai nime kõrgushüppe maailmameistri järgi

Masina hind koos lisavarustuse ja meeskonna koolitamisega läks maksma 1,1 miljonit eurot. Kõik vahendid demineerimisroboti soetamiseks annetasid selle aasta alguses Kristjan Rahu, Priit Koit ja Valdur Laid UG Investmentist, kes on Ukraina päästjaid läbi Päästeliidu toetanud väga suures mahus terve sõja perioodi.

Suurtoetajad said võimaluse valida masinale ka nime, milleks osutus Jaroslava. Ukraina sportlase Jaroslava Mahutšihhi järgi, kes võitis äsja Budapestis maailmameistrivõistlustel kõrgushüppes kuldmedali.

Ukraina demineerijad viibivad hetkel neli nädalat Horvaatias, et omandada teadmisi masina hingeelu kohta. Seade valiti välja Ukraina päästeteenistuse esmavajaduste järgi, kirjutatakse Päästeliidu kodulehel.

“Päästeliit on olnud sõja algusest saati Ukraina päästeteenistusega suhtluses, mistõttu teame, mida kõige enam vastavalt olukorrale vaja läheb. Kui esimestel kuudel oli vaja tule kustutamiseks mõeldud varustust, siis sel aastal on päevakorda kerkinud eriti tugevalt demineerimistööd, sõnas Päästeliidu juht Piia Kallas.

„Praeguse info kohaselt on erinevate lõhkeseadeldistega saastunud mitme Eesti suurune ala, seega on valdkonnas tööd palju,“ lisas Kallas.

Demineerimisrobot MV-4 on üks maailma tuntumaid kerge kategooria miinitõrje- ja EOD-robootilisi süsteeme. Selle madal profiil ja tugev struktuur muudavad masina vastupidavaks kõikidele jalaväemiinide detonatsioonidele ja sarnase intensiivsusega detoneerimata lõhkekehadele. Seade on kaugjuhitav, seega on demineerijatel turvalisem oma tööd teha.