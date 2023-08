„MOTOORNE RAHUTUS“ | Hollandi Grand Prix 2023: vormelivõistlusele põnevuse lisamisel pole midagi paremat halvast ilmast (ja Verstappen võitis ikka)

Hollandi GP oli esimene võistlus neli nädalat kestnud suvepausi järel ja pole vast liialdus öelda, et hooaega jätkus seni põnevaima etapiga. Max Verstappen muidugi võitis, aga seekord pidi ta koos meeskonnaga osavalt välja vingerdama paljude karide vahelt, mis MM-võistluste liidri võidukursilt otse põhja oleks võinud viia. Põhimõtteliselt olidki kõige edukamad need, kes tegid kõige vähem vigu, sama oli palju ka neid, kes võivad jäädagi arutama, et kui oleks nii, siis ehk oleks ka naa. Kõige muu kõrval sai Zandvoort debüütvõistluseks Liam Lawsonile, kes pandi asendama reedel süütuna näivas avariis käeluu murdnud Daniel Ricciardot. See omakorda päästis taas valla vahepeal juba vaibuda jõudnud arutelud Red Bulli meeskondade tuleva aasta koosseisude üle. Head kuulamist!