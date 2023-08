KORVPALLI MM | Soome põrus täielikult. Peamiseks patuoinaks tembeldati koondise suurim staar: „Ta ei suuda toetada meeskonda rasketel hetkedel ja tulemus on siin.“

Saksamaa vastu püsisid soomlased esimesel poolajal veel mängus, kuid kolmanda veerandaja kaotasid nad 16 : 29. Ka Jaapanil ja Austraalial lubati palju punkte visata just kolmandal veerandil. Milles on asi? „Meile on omane kaitsemäng ning peame selle uuesti üles leidma. Mõttetu on siin hakata selgitusi otsima. Kõik 12 mängijat peavad igas olukorras pingutama natuke rohkem ning tegutsed kaitses ühtselt,“ tõdes Jantunen.

Ta jätkas: „Raske öelda. See saab meist alguse. Teame, et suudame kaitsta. Tuleb vaadata peeglisse. Nutmisest pole praegu kasu.“

Tänane kaotus ei muutnud Soome jaoks suurt midagi, sest edasipääsulootus oli kustunud juba enne matši algust. Turniir pole neile siiski veel läbi, sest ees ootavad mängud kohtadele kohtadele 17.-32. „Meeskonnana peame end kõvasti tõestama. Iga mäng on meile suureks õppimisvõimaluseks. Ning kindlasti vajame koos mängimiseks kogemusi,“ sõnas Jantunen. „Tahame, et meil läheks sellel turniiril hästi parimate meeskondade vastu.“

Soome ajalehes Iltalehti kirjutatakse, et koondise suurimaks murekohaks on kindla liidri puudumine. Mullu karjääri lõpetanud endisele kaptenile Shawn Huffile ega Petteri Koponenile pole leitud väärilist asendust. „Nende lõpetamisega läks kaduma hunnik kogemust. Ehk annab see tunda. Meeskonnas on palju erinevaid liidreid. Oleme näinud lähedalt, kuidas nad meeskonda veavad ning see roll tuli nii järsku meile kanda.“