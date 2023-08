Budapesti MMil kolm kuldmedalit võitnud sprinter ajas oma sõnavõtuga NBA staarid marru: keegi aidake seda venda

Kui Lylesilt pressikonverentsil uuriti, millises seisus kergejõustik tema meelest praegu on, siis eriti midagi positiivset ta ajakirjanikele ei kostnud. Lisaks arvab ta, et NBA tiitlivõitjad ei tohiks end maailmameistriteks nimetada, sest tegemist pole päris samaväärse saavutusega. „Teate, mis mulle kõige rohkem haiget teeb? Pean vaatama NBA finaale ning nad nimetavad end maailmameistriteks,“ kurtis sprinter.

Lylesi kommentaar on saanud igasugust tagasisidet. Mõned inimesed imestavad, kuidas ta ameeriklasena üldse suudab aru saada, et USA polegi maailma naba. Kergejõustiklased on samal ajal sprinterit toetanud ning pressikonverentsil kõlas tema sõnavõtu järel ajakirjanikelt suur aplaus. Kuid paljud NBA mängijad, fännid ja eksperdid tunduvad olevat maruvihased. Sõna ütles sekka ka maailmakuulus räppar Drake, kes on NBA ja Toronto Raptorsi suur fänn.

Kuid kas Lylesi jutus on iva?