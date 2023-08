Plaatimisfirma juht ja Eesti parim lohesurfar Kaimar Halliste: kui tuul puhub, siis kell kukub ja vahel läheb väga kiireks, et midagi pooleli ei jääks

Lohesurf on üks neist aladest, kus harrastajate arv on viimasel ajal hüppeliselt kasvanud. Kuigi Eestis pole kogu aeg sellist tuult, millega sõita saab, leidub Maarjamaal ometi tipptegijaid nagu Kaimar Halliste, kes tegi maikuus Prantsusmaal maailmarekordi, sihib järgmiseid ning unistab surfamisest Lõuna-Aafrikas, kuhu minek on kaks korda pooleli jäänud.