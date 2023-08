AASTANE PAUS SAAB LÄBI: Jüri Vips hakkab sõitma IndyCaris

Vipsi karjäär Red Bulli vormelitiimi tiiva all lõppes mullu rumala sõnakasutuse tõttu ühes otsestriimis ja sellega sai tõenäoliselt otsa ka tema teekond Euroopa vormeliredelil ehk pürgimine F1-sarja. Ta sai küll Hitechi eest vormel 2 hooaja lõpuni sõita, ent sel aastal pole tema kohta suurt midagi kuulda olnud.

Nüüd aga teatas Vips, et osaleb IndyCari hooaja kahel viimasel etapil. Meeskonna esipilootideks on kõigil etappidel kaasa lööv Graham Rahal (meeskonna ühe omaniku poeg) ja Christian Lundgaard. Kolmandat sõitjakohta mehitas hooaja esimesel 14 etapil Harvey, kellega läksid teed augusti keskpaigas lahku. Viimati istus roolis Conor Daly, kes tänavu õnne proovinud kolmes erinevas tiimis. Nüüd aga saab võimaluse Vips.

„Mul on väga hea meel teatada, et esindan RLLi autot number 30 selle hooaja kahes viimases IndyCari sõidus. Olen selle võimaluse eest väga tänulik ja ootan väga, et saaksin juba rajale naasta,“ seisis Vipsi teates.