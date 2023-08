INTERVJUU | Pingile langemise järel Rumeenias uue lepingu sõlminud Käit võimalikust üleminekust, abielust ja koondislaste vigastusest

Võtame senise suve kokku. Sa oled hooaega alustanud Rapidi pingil, aga nüüd sõlmisid uue lepingu. Kas nüüd su minutid kasvavad?

Ega minu allkiri veel ei garanteeri, et ma ka mängima hakkan. Klubiga olen rääkinud suhteliselt pikalt ja ma arvan, et esimene kord, kui lepingu pikendamisest juttu tuli, oli juba märtsikuus. Siis jäi asi sinnapaika. Kui ma koondisest tagasi tulin, siis võttis klubi uuesti ühendust. Tehti väga hea pakkumine, mis näitas ka nendepoolset usku minusse. Rapid on Rumeenias väga suur klubi ja kui ma poolteist aastat tagasi siia tulin, siis on näha olnud, et nad on iga aastaga arenenud. Uus omanik (klubis omandas enamusosaluse Rumeenia suurettevõtja Dan Sucu – R. V.) panustab siia väga palju.