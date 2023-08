Kas Ussõk võitis MM-tiitli ausalt või tegid kohtunikud britile külma?

Poksi raskekaalu maailmameister Oleksandr Ussõk kaitses laupäeva hilisõhtul WBO, WBA ning IBF tiitlivöösid. Kaotanud 25aastane britt Daniel Dubois on aga veendunud, et talle tehti liiga ning võitja pidanuks olema tema. Kuidas on lood tegelikult?