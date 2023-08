Maailmameister Tuuli Tomingas: see, et kõiki tippe polnud kohal, on nende probleem

Tõsi, aus on märkida, et konkurents polnud talviste tiitlivõitlustega võrreldav. Eelmise MK-sarja 30 paremast naisest oli kohal vaid tšehhitar Marketa Davidova (MK 9.), rahvuste karika kümnest edukamast riigist olid esindatud Saksamaa ja Rootsi – aga mitte A-koondisega –ning Tšehhi ja Ukraina. Tomingase rõõmu need faktid ei vähenda.

„See on, ma arvan, elu suurimaid saavutusi,“ osutas ta Õhtulehele. „See, et kõik maailma tipud polnud kohal, on nende probleem. Ma olen maailmas selle suve parim tegija sprindis. See on kõva ikka ja väärib tähistamist.“