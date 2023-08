GALERII | „Kui paned ta tagahoovis käima, siis seal ta käib, aga tuled siia – ja enam ei käi ...“ Sääreväristajate järjekordne hooaeg kulmineerus Aluvere paekivitolmus

Juba 14 aastat järjest on üks omamoodi seltskond kogunenud suvistel nädalavahetustel Eestimaa ringradadele, et rahuldada oma motospordikirge tundide kaupa punnvõrridele kuuma andes. Tänavusele hooajale – mis algas muuseas juba 25. veebruaril Kuremaa järve jääl – tõmmati joon läinud nädalavahetusel Rakvere külje all Aluveres ning Õhtuleht käis koha peal oma silmaga kaemas, mis jõud see ikkagi on, mis paneb muidu igati normaalseid inimesi – nagu näiteks Eesti meeste saalihokikoondise väravavahti – pirtsakate sääreväristajatega kilomeetreid mõõtma.