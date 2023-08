Järjekordse võidu saanud Verstappen kordas vihmasel Hollandi GP-l võimsat rekordit

Kodusel Hollandi GP-l oli see Verstappenile kolmandaks järjestikuseks võiduks. Veel enne etappi oli ta öelnud, et ei mõtle rekorditele: „Seb kirjutas mulle, kui olin saanud umbes viis järjestikust võitu ning ütles: „Oled teinud tublit tööd. Jätka samas vaimus – sa teed selle ära.“ Mõtlesin siis, et üheksa võitu järjest on väga vägev saavutus. Ma poleks kunagi arvanud, et võin juba kaheksa võita. Kuid see pole midagi, millele ma pidevalt mõtleks. Ma ei tegele spordiga selleks, et üritada rekordeid purustada. Tahan lihtsalt alati võita,“ selgitas ta.