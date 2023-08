MMi RETRO, DOHA 2019 | Magnus Kirdist karmimat sportlaskarjääri lõppu on kogenud ainult Avo Leok, kelle vigastus aheldas ratastooli

2019. aasta 6. oktoober. Doha MMi odaviskefinaali viienda katse sooritamise järel lebab Magnus Kirt tartaanil. Ta liigutab, ent ei tõuse püsti. Mida kauem ta pikali on, seda rohkem süveneb kartus, et tõsise spordimehe karjäär võib olla lõppenud.

Tollal 29aastane sportlane viidi staadionilt minema meditsiinisõidukiga. Mõni tund hiljem seisis Kirt hõbemedalivõitjana poodiumil, käsi lahases, nägu tõsine. Nüüd võime öelda, et õlavigastus lõpetas ta eduka tõusutee mõne sekundiga.

Sündmustest pisut ette rutates tuleb siiski märkida, et õlg sai uskmatute Toomaste pessimistlike arvamuste kiuste isegi korda, kuid riburada tekkisid üha uued terviseprobleemid, mis ei luba enam korralikult harjutada. Eesti tippudest on veel julmemat sportlaskarjääri lõppu kogenud ainult motokrossisõitja Avo Leok. Tema kukkus aprillis 2005 Hollandi GP vabatreeningul nii rängalt, et peab elu lõpuni ratastoolis olema.