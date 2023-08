Putin kavandab „liitlassuhete loomiseks“ Venemaal üha uute spordivõistluste korraldamist

Kuna Venemaa ise on järgmisel aastal suure tõenäosusega tippkohtumise võõrustaja, lisas Putin, et seda kavatsetakse kasutada võimalusena BRICSi spordimängude korraldamiseks.

„Samamoodi on meil hea meel tervitada BRICSi riikide esindusi järgmisel aastal Kaasanis peetaval rahvusvahelisel turniiril Games of the Future. Need võistlused moodustavad ainulaadse kombinatsiooni dünaamilistest kergejõustikualadest kuni kaasaegsete ja populaarsete videomängude jõuproovideni,“ lisas Putin. „Nagu ka teised nimetatud üritused, pakub hea võimaluse suhtlemiseks ja liitlassuhete loomiseks märtsis Sotšis toimuv üleilmne noorte festival.“